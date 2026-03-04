Musica Arisa Turci D’Alessio al concerto benefico Note di luce

Sabato sera a Roma si è tenuto il concerto benefico “Note di luce” con la partecipazione di artisti come Arisa, Turci e D’Alessio. L'evento ha visto sul palco musicisti che hanno portato in scena performance dedicate a raccogliere fondi per una causa sociale. La serata ha confermato come la musica possa unire persone e trasmettere messaggi di solidarietà.

Roma, 4 mar. (askanews) – La musica come linguaggio universale di speranza, memoria e impegno concreto. È questo lo spirito di "Note di luce – Quando la musica illumina", concerto di solidarietà promosso dalla Fondazione Giovanni Scambia ETS, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20.00 presso la Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Una serata che unisce arte e scienza, emozione e responsabilità...