Municipalità Martini preme il Pd | Serve l' accordo lo dicono i sondaggi

Oggi Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale e candidato sindaco di Tutta la città insieme, ha diffuso i risultati di un sondaggio commissionato a Demetra. Il documento riguarda le intenzioni di voto nella municipalità di Mestre e viene rilanciato da Martini per sostenere la richiesta di un accordo tra il suo partito e il Pd. La comunicazione si concentra sui dati raccolti e sulla necessità di trovare un’intesa politica.

Nei dati divulgati oggi il candidato della coalizione Michele Boato viene preferito dal 48% degli intervistati della municipalità di Mestre, contro il 23% dell'attuale presidente di municipalità Raffaele Pasqualetto (un 29% preferisce "altro"). Non erano stati sottoposti agli intervistati altri possibili candidati. «Sulla Municipalità di Mestre Michele Boato ha il doppio di consensi del candidato di centrodestra. "Tutta la città insieme!" ha grosso consenso nelle municipalità di Venezia e Lido. Da tempo si cerca l'interlocuzione con il Pd e con Martella» dichiara il consigliere. Dato che le municipalità sono a turno unico, per Martini, che alle comunali corre da solo ma ha già di fatto garantito il suo appoggio al centrosinistra nel caso di ballottaggio «è opportuno trovare un accordo da subito.