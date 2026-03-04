Mozione per intitolare una strada o uno spazio pubblico alla Costituzione

Un consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere ha presentato una mozione per intitolare una strada o uno spazio pubblico alla Costituzione Italiana in occasione dell’80esimo anniversario della sua proclamazione e dei lavori di avvio. La proposta è stata avanzata nel contesto delle celebrazioni che si svolgono quest’anno per ricordare questo evento storico. La mozione punta a valorizzare il ruolo della Costituzione nella storia del Paese.

Una mozione consiliare per l'80esimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana. A presentarla è il consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere Danilo Talento: “Quest'anno ricorre l'80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana e dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente. Il Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 sancì la vittoria della Repubblica sulla Monarchia. Contestualmente al Referendum del 2-3 giugno 1946 si tenne l'elezione dell'Assemblea Costituente che avrebbe da lì a poco lavorato alla stesura del testo della Costituzione italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 🔗 Leggi su Casertanews.it Cultura: Nanni (Misto), approvata mozione per intitolare strada a Michele CascellaOggi, durante la seduta del Consiglio comunale di Roma, è stata approvata la mozione presentata da Dario Nanni per intitolare una strada della nostra... Leggi anche: Calcinaia (Pisa), respinta mozione per intitolare una via a San Carlo Acutis Approfondimenti e contenuti su Mozione per intitolare una strada o uno.... Temi più discussi: Intitolare uno spazio pubblico alla comunità ecuadoriana, approvata la mozione del forzista Mascia; Strada per San Acutis, no alla proposta; Il caso di Norma Cossetto divide l’Alta Valle del Tevere: Città di Castello dice sì, San Giustino frena; Sfiducia a Gerosa, il Patt in ordine sparso: Ma un segnale è stato dato. Il partito non è diviso, la posizione era concordata. Capo d’Orlando, mozione per intitolare uno spazio a Guido GalipòIl gruppo consiliare di opposizione CambiAmo Capo ha depositato una mozione d’indirizzo per proporre l’intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria ... canalesicilia.it Ciampino, proposta per intitolare una piazza a Bettino Craxi: depositata la mozione dei Socialisti StoriciUna piazza, un largo o una via da dedicare a Bettino Craxi. È la proposta formalmente presentata al Comune di Ciampino dai Socialisti Storici, che hanno ... castellinotizie.it La sottosegretaria al Mef fa seguito a una mozione di FI per trasferire le ultime attività rimaste nell’ex scalo in zona Molo VII: tavolo a Roma. facebook Approvata la mozione di maggioranza e quella di Azione, concernenti iniziative sulla Strategia nazionale per la #paritàdigenere in occasione della Giornata internazionale della donna, nel testo riformulato, respinta quella delle altre opposizioni. #OpenCamer x.com