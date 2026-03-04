Motta | Il Giro è speciale e Banca Mediolanum gli dà una marcia in più

Banca Mediolanum rinnova la sua sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia, iniziata nel 2003. Dopo più di vent’anni, la banca continuerà a essere presente sulle salite più famose e sulle maglie di Giro d'Italia Women e Giro Next Gen. La collaborazione si conferma anche quest’anno, mantenendo il nome dell’istituto sulle tappe e sulle maglie delle competizioni.

Dopo oltre vent’anni, continua la storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia, avviata nel 2003 con Banca Mediolanum, che anche quest'anno metterà il proprio nome sulle iconiche salite e sulle maglie di Giro d'Italia Women e Giro Next Gen. All’annuncio, andato in scena a Palazzo Biandrà a Milano, presente anche Gianni Motta, leggenda del ciclismo e storico testimonial di Banca Mediolanum: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

