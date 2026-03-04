Morto lo scrittore Peter Schneider voce critica della generazione del ’68

Lo scrittore tedesco Peter Schneider è deceduto all’età di 85 anni. La notizia è stata diffusa martedì dalla casa editrice Kiepenheuer & Witsch, che ha comunicato la scomparsa attraverso una nota ufficiale, citando la famiglia dell’autore. Schneider era considerato una voce critica della generazione del ’68.

Lo scrittore tedesco Peter Schneider è morto all’età di 85 anni. La scomparsa è avvenuta martedì ed è stata annunciata dalla casa editrice Kiepenheuer & Witsch, che ha comunicato la notizia citando la famiglia dell’autore. Con la sua morte scompare una delle figure più rappresentative della cultura tedesca del secondo dopoguerra, capace di unire impegno politico e ricerca letteraria. Considerato un saggista lucido e spesso provocatorio, Schneider è stato un autore capace di attraversare diversi generi, dal romanzo al saggio politico. Il suo stile diretto e riflessivo lo ha reso una delle voci più riconoscibili tra gli intellettuali legati alla stagione delle contestazioni studentesche degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

