Morti sospette la difesa non teme le esumazioni | Se le fanno saranno una prova ulteriore dell' innocenza di Luca

Il caso delle morti sospette a bordo delle ambulanze della Croce Rossa ha attirato l'attenzione a livello nazionale, con numerose troupe televisive che si sono spostate tra Forlì, Meldola e Forlimpopoli. Luca Spada, indagato con l'ipotesi di omicidio volontario continuato, mantiene una posizione ferma e ha dichiarato che le eventuali esumazioni non rappresenteranno un problema, anzi, potrebbero dimostrare la sua innocenza.

L'avvocata Gloria Parigi: "Non abbiamo nulla da nascondere, l'accertamento spazzerà via i dubbi". Ma frena su telecamere e video: "Non ci risulta nulla, le indagini sono secretate" Scoppiato anche a livello nazionale il caso delle morti sospette a bordo delle ambulanze della Croce Rossa, con troupe delle tv che battono il territorio tra Forlì, Meldola e Forlimpopoli, si conferma la strategia difensiva di Luca Spada, indagato con le ipotesi di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. L'avvocata Gloria Parigi, legale del 27enne, infatti, si dice pronta a ogni accertamento investigativo ulteriore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Morti sospette in una Rsa trentina, Zanella (Pd): "Ecco cosa denunciano le famiglie"Decessi sospetti, presunte condizioni assistenziali scadenti e carenze gestionali. Leggi anche: 5 morti sospette, Luca accusato di omicidio plurimo si difende in diretta Rai: "Il procuratore mi ascolti, non ho paura" Contenuti e approfondimenti su Morti sospette. Temi più discussi: Il mistero dei 5 anziani morti in ambulanza: 27enne della Croce Rossa indagato per omicidio plurimo; Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, erano già in condizioni critiche; Cinque morti in ambulanza, alla guida lo stesso operatore: indagato per omicidio plurimo; Cinque morti sospette in ambulanza, indagato operatore della Croce Rossa. Morti sospette in ambulanza, la Procura di Forlì indaga: chi è l'autista che respinge le accuseMorti sospette durante trasporti sanitari in ambulanza: indagato un giovane autista della Croce Rossa per il decesso di cinque anziani. Chi è l'autista che respinge le accuse. notizie.it Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada nega omicidi: l'ipotesi della siringa dopo l'embolia sospettaMorti sospette di anziani a Forlì, indagato l'autista della Croce Rossa di Forlimpopoli Luca Spada. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti ... virgilio.it MORTI SOSPETTE, L'INDAGATO INTERVISTATO DALLA RAI - . A riprendere le sue parole sono state le telecamere del programma Ore 14 condotto da Milo Infante, arrivate a Forlimpopoli per tentare di fare chiarezza su un caso che è arrivato, negli ultimi gior facebook Le morti sospette di cinque anziani, tutti con patologie croniche, sono avvenute durante o dopo alcune operazioni di trasporto «secondario», trasferimenti organizzati in ambulanza per esigenze cliniche non di emergenza (visite, esami o controlli sanitari) x.com