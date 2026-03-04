La madre di Domenico, morto di recente, ha dichiarato che porterà avanti il suo nome in qualche modo. Durante la trasmissione

Ospite a "È Sempre Cartabianca" Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, alla vigilia dei funerali rompe il silenzio e affida alle sue parole il ricordo del figlio e la richiesta di verità e rispetto: "Finalmente è arrivato il momento di piangere Domenico, che riposi in pace"., "È il momento della verità, mio figlio merita giustizia, mi fermo il giorno dei funerali ma proseguirò il giorno dopo a tenere alto il suo nome. Mio marito non si è sentito di essere qui stasera e diciamo che neanche per me è facile ma dobbiamo andare avanti - ha proseguito Patrizia Mercolino - Vivere un dolore così importante sotto i riflettori ha fatto sì che molte persone ci esprimessero la loro solidarietà, gente comune ma anche giornalisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Domenico, la madre: "Porterò avanti il suo nome, in un modo o nell'altro"

Morte piccolo Domenico, la madre: "Ora una fondazione a suo nome"Parla Patrizia Mercolino dopo la morte dei figlio, 2 anni, in seguito a un trapianto con cuore danneggiato avvenuto all'Ospedale Monaldi di Napoli...

Leggi anche: Morte piccolo Domenico, i Nas al Monaldi. La madre: "Truffe nel nome di mio figlio". Cordoglio da tutta Italia

Contenuti utili per approfondire Morte Domenico

Temi più discussi: La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Lo stato delle cose 2025/26 - Morte del piccolo Domenico: la madre chiede giustizia - 23/02/2026 - Video; Morte Domenico, la mamma: Pensavano sarebbe morto in 15 giorni, mio figlio ha lottato per 60; Morte piccolo Domenico, la madre in procura consegna una registrazione audio dei medici.

Morte di Domenico Caliendo, autopsia con 25 esperti: «Cuore non lesionato»Non è stato lesionato durante il primo intervento di espianto. Il cuore donato era integro: poteva offrire una nuova chance di vita al piccolo Domenico Caliendo. Era stato espiantato ... ilmattino.it

Morte Domenico, la madre: Quando è arrivata la chiamata per il trapianto avevo una brutta sensazioneQuando il 22 dicembre è arrivata la chiamata dall'ospedale per la possibilità di avere un cuore nuovo, la mia sensazione di madre era quella di non andare, ha spiegato Patrizia Mercolino a Verissimo ... napolitoday.it

Morte del piccolo Domenico, il cardiochirurgo del Monaldi: “Sono io la vittima”. L’autopsia: cuore sano al momento dell’espianto. Oggi i funerali: “Io so solo che le cose le ho fatte bene, quindi sono io la vittima”. Si difende così Guido Oppido, il cardiochirurgo de facebook

#ignotox Morte Domenico, la mamma: "Pensavano sarebbe morto in 15 giorni, mio figlio ha lottato per 60". x.com