Morte Domenico è scontro sul ghiaccio secco L' avvocato della famiglia | L' allarme c' era

A Bolzano si è verificato un incidente sul ghiaccio secco che ha portato alla morte di un uomo. L'avvocato della famiglia ha dichiarato che l’allarme c’era e che il cartello di segnalazione pericolo è stato affisso successivamente, anche se sullo sportello del frigorifero era presente fin da subito un avviso scritto che avvertiva dei rischi di ustioni. Le autorità indagano sulle circostanze dell’incidente.

Il cartello di segnalazione pericolo affisso sulla parete retrostante il contenitore del ghiaccio secco all'ospedale di Bolzano è stato affisso in un secondo momento, "ma sullo sportello del frigorifero c'è sempre stato l'avviso con la scritta 'ghiaccio secco, attenzione, provoca ustioni'". Lo sostiene l'avvocato Francesco Petruzzi, difensore dei genitori di Domenico, il bimbo di due anni morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove il 23 dicembre 2025 era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Sarebbe stato proprio quel ghiaccio secco a danneggiare irrimediabilmente l'organo, poi trasportato a Napoli e trapiantato al piccolo Domenico.