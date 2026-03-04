Domenico Caliendo è deceduto e la sua autopsia, condotta da 25 esperti, ha confermato che il cuore non presentava lesioni. Durante il primo intervento di espianto, il cuore è stato giudicato integro e funzionante. Questa condizione avrebbe potuto permettere a Domenico di ricevere un nuovo trapianto. La relazione tra esito dell’autopsia e la vicenda chirurgica rimane al centro delle verifiche in corso.

Non è stato lesionato durante il primo intervento di espianto. Il cuore donato era integro: poteva offrire una nuova chance di vita al piccolo Domenico Caliendo. Era stato espiantato in modo corretto dall’equipe dei napoletani a Bolzano, poi è stato bruciato dall’uso di ghiaccio secco. Ecco in sintesi le prime indiscrezioni dall’autopsia iniziata ieri sulla morte di Domenico. Oggi invece i funerali, non si esclude la presenza della premier Giorgia Meloni. Esequie tenute in stand by per undici giorni dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo che risale al 21 febbraio, è la diretta conseguenza dell’autopsia eseguita ieri al Secondo Policlinico di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morte di Domenico Caliendo, autopsia con 25 esperti: «Cuore non lesionato»

