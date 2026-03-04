Morta Annabel Schofield volto iconico degli anni ’80 e attrice di Dallas

È deceduta a 62 anni Annabel Schofield, modella e attrice gallese nota per aver apparso sulle copertine delle riviste di moda negli anni Ottanta e per aver interpretato il personaggio di Laurel Ellis nella serie televisiva Dallas. La sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda si è svolta principalmente in quegli anni, lasciando un’impronta nel panorama televisivo e popolare dell’epoca.

È scomparsa a 62 anni Annabel Schofield, modella e attrice gallese che negli anni Ottanta conquistò le copertine delle riviste di moda e, successivamente, il pubblico televisivo grazie al ruolo di Laurel Ellis nella celebre serie Dallas. Si è spenta a Los Angeles il 28 febbraio, a causa delle complicazioni legate a un tumore. La notizia è stata resa pubblica dalla testata statunitense The Hollywood Reporter, suscitando cordoglio nel mondo dello spettacolo e della moda. L’infanzia tra cinema e produzioni. Nata il 4 settembre 1963 a Llanelli, in Galles, era cresciuta in un contesto già vicino all’ industria cinematografica. Il padre, John D. Schofield, lavorava come dirigente di produzione britannico e aveva collaborato a importanti successi hollywoodiani degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

