Moretto su Vicario | L’Inter la squadra più vicina ma è stato accostato a…
Un dirigente ha commentato sulla situazione di un portiere, affermando che l’Inter è la squadra più vicina a lui. Tuttavia, ha precisato che il giocatore è stato collegato anche ad altri club. La dichiarazione è arrivata in un contesto di mercato e non sono stati forniti dettagli sui nomi degli altri club o sulle trattative in corso.
Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter, Palestra più lontano ma avanza un altro nome per la fascia! Su Vicario e sul futuro di Frattesi…Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.
Aleesami alla vigilia di Bodo Glimt Inter: «Bastoni Kalulu? Tifavo Juve da piccolo ed è stato brutto. Ma è stato più intelligente e ha fatto bene per la sua squadra»Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma…Cosa può succedere Juventus, McKennie da...
Una raccolta di contenuti su Moretto su Vicario L'Inter la squadra....
Temi più discussi: No al Dibu Martinez: rivelati i 2 obiettivi dell'Inter per il dopo Yann Sommer; Inter, situazione portiere: sfuma uno degli obiettivi?; Juve, Moretto: 'McKennie ha detto si al progetto bianconero e rinnoverà fino al 2030'; Juventus, il primo colpo è già saltato: il rinnovo è ad un passo.
Moretto: Vicario, pista Inter più forte di quella Juve. E so che a marzo…Cosa risulta a Matteo Moretto sul futuro di Guglielmo Vicario: ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano ... msn.com
Inter, Vicario resta nel mirino per il dopo-Sommer. E l'ex Empoli vuole tornare in ItaliaSecondo le ultime novità rivelate da Matteo Moretto, l'Inter è in pressing su Guglielmo Vicario, individuato come possibile rinforzo per il futuro della porta nerazzurra, soprattutto nel caso in cui ... tuttomercatoweb.com
Moretto sul caso Andrè "Due giorni fa vi avevamo parlato di un Milan ottimista per chiudere l'affare. I rossoneri sono forti di alcuni documenti firmati e del sì da parte del ragazzo, possiamo dire che il Milan ha la coscienza pulita, ha fatto il massimo per completa facebook
Mercato Milan, Moretto su Andrè: "I rossoneri hanno fatto di tutto per chiudere l'affare, ma dal Brasile passi indietro del Corinthias che chiede più di 20 milioni" x.com