Morena Sangiovanni nuovo ad di Italfarmaco in Italia

Morena Sangiovanni è stata nominata nuova amministratrice delegata di Italfarmaco in Italia. Laureata in Biologia e con un Master in International Business Management, porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore farmaceutico. La sua carriera si è sviluppata tra ambiti come Human Pharma, Animal Health e Manufacturing. La nomina è stata annunciata dall’azienda senza ulteriori dettagli.

Morena Sangiovanni è la nuova amministratrice delegata di Italfarmaco in Italia. Laureata in Biologia e con un Master in International Business Management, Sangiovanni vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore farmaceutico, maturata in ambito Human Pharma, Animal Health e Manufacturing. Ha iniziato la propria carriera come informatore scientifico del farmaco, per poi assumere posizioni di leadership crescente in varie aree funzionali, guidando organizzazioni complesse e progetti di sviluppo a livello nazionale e internazionale.