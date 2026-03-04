morde un vigile urbano nel nisseno arrestato un automobilista

Un automobilista di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Nisseno dopo aver morso un vigile urbano di Riesi. L’uomo è stato fermato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’incidente si è verificato durante un intervento delle forze dell’ordine nel centro della città. L’arresto è stato eseguito senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

AGI - Ha aggredito a morsi un vigile urbano di Riesi. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un 35enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L'episodio si è verificato nei pressi degli uffici della Polizia municipale, dove un ispettore superiore era impegnato in un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo - sopraggiunto a bordo della propria auto - avrebbe assunto un atteggiamento intimidatorio e offensivo nei confronti dell'agente. Invitato a chiarire la propria posizione negli uffici della Polizia municipale vicina, l'indagato avrebbe improvvisamente aggredito fisicamente il pubblico ufficiale, colpendolo ripetutamente al volto e alla mano e mordendolo a un dito. 🔗 Leggi su Agi.it

