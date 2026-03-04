Moplefan chiusa l' istruttoria sulla cassa integrazione 2023-2025 | esito positivo

L’istruttoria sulla richiesta di cassa integrazione per il periodo 2023-2025 è stata completata con un esito positivo. La decisione riguarda la richiesta presentata dall’azienda e conferma che le pratiche sono state approvate. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato, ma la conferma ufficiale indica che il procedimento si è concluso favorevolmente.

Interlocuzione con il Mimit per monitorare l'iter di approvazione della nuova Cigs per i lavoratori dell'azienda ternana. Prossimo aggiornamento l'8 aprile. Il commento di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec dopo l'incontro a Roma al ministero "Si conferma con esito positivo la chiusura dell'istruttoria relativa alla cassa integrazione per il periodo 20232025. È attualmente in corso un'interlocuzione con il ministero del lavoro per monitorare l'iter di approvazione della nuova Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria). Abbiamo ribadito l'assoluta urgenza di una definizione in tempi brevi per garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori".