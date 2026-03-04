Monza punta il coltello al volto del tassista per rubargli l’incasso | cliente rintracciato e arrestato grazie al cellulare usato per la prenotazione

A Monza, nella notte del 3 marzo, la polizia di Stato ha intervenuto dopo la segnalazione di una rapina ai danni di un tassista. L'autore, che aveva puntato un coltello al volto della vittima per rubargli l’incasso, è stato rintracciato e arrestato grazie ai dati del cellulare usato per la prenotazione. Si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri simili avvenuti nella zona nelle ultime settimane.

Monza – Un'altra aggressione a un tassista. Dopo l'uomo accoltellato per una corsa da 20 euro a Triante un paio di settimane fa, nella notte del 3 marzo la polizia di Stato è intervenuta a Monza a seguito della segnalazione di una rapina ai danni di un tassista. L’aggressione all’improvviso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, un giovane di 18 anni, cittadino italiano di origine nordafricana, dopo aver richiesto una corsa come normale passeggero, giunto nei pressi della destinazione indicata, ha estratto improvvisamente un coltello a scatto, puntandolo al volto del conducente e minacciandolo di morte. Sotto la minaccia dell’arma, la vittima è stata costretta a consegnare il denaro contante in suo possesso, pari a 135 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

