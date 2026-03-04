A Monza, l’adesione al Cude è evidente sulla carta, ma nella pratica si mostra assente. Per i disabili, questa discrepanza si traduce in un disservizio che diventa una vera e propria ingiustizia. Una persona ha riferito di aver attraversato l’area C di Milano senza problemi, nonostante le restrizioni, mettendo in evidenza come le regole non siano applicate in modo uniforme.

Monza – La situazione è surreale. E profondamente ingiusta. “Sono andato a Milano diretto a un teatro transitando dall’area C e dalle zone a traffico limitato con la massima tranquillità. Sono un cittadino disabile e la legge me lo consente. Il problema è sorto quando ho scoperto che il Comune di Monza non è riconosciuto al Cude, il Contrassegno unificato disabili europeo. Uno strumento che consente ai disabili di potersi muovere senza ostacoli, senza doversi registrare di volta in volta in tutti i singoli Comuni in cui si trova a entrare”. Arriva il Cude, pass disabili Ue libera circolazione nei Comuni e Ztl L’anomalia burocratica La disavventura, segnalataci da un lettore, non è a prima volta che accade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, l’adesione al Cude che c’è ma non si vede. E per i disabili il disguido diventa ingiustizia

Corse clandestine a Bari, il fenomeno che c'è ma non si vede: quando la strada diventa una pistaNon sarebbe stata una gara, almeno secondo quanto emerso finora dalle indagini, a strappare la vita dei due giovanissimi che il 4 gennaio scorso sono...

Disabili, per i permessi auto cambia tutto: la nuova piattaforma e il CudeIntrodotto nel 2012, il Contrassegno unico disabili europeo (Cude) dovrebbe consentire ai disabili di muoversi in tutta Italia e nei Paesi dell'UE...

Contenuti e approfondimenti su Monza l'adesione al Cude che c'è ma non...

Discussioni sull' argomento Monza, l’adesione al Cude che c’è ma non si vede. E per i disabili il disguido diventa ingiustizia; Monza, l’8 marzo il Rifugio ENPA apre ai soci: tesseramento 2026 e visita ai reparti; Monza aderisce alla rete nazionale dei ComuniCiclabili; Monza aderisce alla rete nazionale dei ComuniCiclabili Fiab.

Monza aderisce alla rete FIAB ComuniCiclabiliMonza potrà attingere al patrimonio di esperienze e buone pratiche che FIAB mette a disposizione degli aderenti ... mbnews.it

Venezia e Monza mandano un segnale alla B: le due capoliste vanno momentaneamente a +6 dalla terza in classifica facebook

Il Monza non si ferma più Il Venezia si tiene stretto la vetta e batte l’Avellino 4-0 Bene anche Entella e Südtirol #SerieBKT #DAZNBetClub #DAZN x.com