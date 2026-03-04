Monza esperti al lavoro per rilevare gli inquinanti nel terreno delle case comunali

A Monza, esperti stanno analizzando il terreno di quattro alloggi comunali situati in via Pisacane 4, tra cui bilocali e trilocali. Questi spazi sono destinati temporaneamente a donne vittime di maltrattamenti, ai loro figli e a giovani neo maggiorenni fragili. Il Comune di Monza utilizza fondi del PNRR per ristrutturare gli appartamenti e garantire accoglienza.

Si tratta di due bilocali e due trilocali dove troveranno ospitalità temporanea donne maltrattate, i loro figli, e i neo maggiorenni fragili, e a ristrutturare gli alloggi, nel complesso comunale di via Pisacane 4, sarà il comune di Monza con i fondi del Pnrr. Ma dato che il progetto prevede anche la sistemazione delle aree esterne, gli uffici di piazza Trento e Trieste hanno intanto dato mandato a una ditta specializzata di eseguire un'indagine preliminare e una relazione geologica sulla presenza di eventuali agenti inquinanti nel cortile interno degli immobili, al fine di tutelare gli inquilini e garantire un ambiente salubre. Gli appartamenti in via Pisacane, sfitti perché fatiscenti, accoglieranno i cittadini accompagnati dai Servizi sociali attraverso percorsi personalizzati mirati a renderli autonomi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

