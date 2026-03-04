Monza è la terza provincia per il numero di furti in casa | in Brianza ladri in azione più che nel resto d' Italia

Monza e la Brianza sono tra le aree più colpite dai furti in casa in Italia, occupando il terzo posto nella classifica nazionale. Nella provincia, i ladri sono attivi più che in altre regioni, superando molte zone del paese. Solo Milano e Como registrano un numero superiore di episodi di questo tipo. La situazione riguarda sia la città principale che le zone circostanti.

I ladri prediligono Monza e la Brianza. Un primato tutt'altro che invidiabile quello che detiene la città di Teodolinda e hinterland che è la terza provincia d'Italia dove si commettono più furti (dopo Milano al primo posto, e Como al secondo). Il dato - dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno – attesta 45 furti ogni 10.000 abitanti, 3.961 reati e un incremento del 21,5% rispetto al 2023. Nel primo semestre del 2025 si segnala una decisa flessione: 1.302 furti tra gennaio e giugno, con un calo del -24,7% rispetto al primo semestre 2024.