Montagna lettera degli esclusi | Criteri assurdi stop al taglio Acquaroli in missione a Roma

I ventinove sindaci dei Comuni della montagna hanno inviato una lettera ai rappresentanti regionali, denunciando criteri considerati ingiusti e chiedendo di interrompere i tagli alle risorse. Nel frattempo, il presidente della regione si trovava a Roma per una missione ufficiale. La vicenda si inserisce nel dibattito politico sulla gestione delle risorse destinate alle aree montane.

Mentre in Consiglio regionale, ieri, piombava la lettera che i ventinove sindaci dei Comuni (fu) montani hanno scritto ai vertici del governo (in primis il ministro Calderoli) e alla Regione per manifestare "ferma e motivata opposizione alla nuova classificazione" e chiedere "la revisione" della normativa, il governatore Acquaroli era a Roma per incontrare proprio Calderoli col presidente di Anci Marche, Marco Fioravanti, e i sindaci di Urbino, Maurizio Gambini, e di Sassocorvaro, Daniele Grossi, in rappresentanza dei Comuni esclusi dai nuovi criteri. L’obiettivo della missione è di estendere "ai Comuni ultra periferici, periferici e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

