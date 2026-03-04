Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio velocità a Heerenveen | cinque azzurri in pista dal 5 all’8 marzo

Dal 5 all’8 marzo all’Al Thialf di Heerenveen si svolgono i Mondiali di pattinaggio velocità, con le competizioni di Sprint e Allround. Cinque pattinatori italiani partecipano alle gare: Di Stefano, Pergher e Vigl si confrontano nelle prove di Sprint, mentre Lorello e Lollobrigida sono impegnati nelle gare di Allround. L’evento riunisce atleti da diverse nazioni in una delle principali rassegne mondiali su pista lunga.

Al Thialf di Heerenveen va in scena l'edizione 2026 della rassegna iridata su pista lunga. Nei Mondiali Sprint ci sono Di Stefano, Pergher e Vigl; nell'Allround Lorello e Lollobrigida. Ecco il programma completo. Il Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, è pronto ad accogliere i migliori pattinatori veloci del mondo. Dal 5 all'8 marzo 2026 l'impianto olandese ospita i Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio di velocità su pista lunga, con l'Italia che si presenta alla rassegna iridata con una delegazione di cinque atleti.

Pattinaggio di velocità, l’Italia ai Mondiali Sprint e Allround: obiettivo medaglieHeerenveen, 4 marzo 2026 – A seguito degli splendidi successi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia del pattinaggio di velocità...

Speed skating, ‘last dance’ per Francesca Lollobrigida nei Mondiali Allround di Heerenveen. Assente GhiottoDopo il sipario olimpico calato su Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, lo speed skating non si ferma.

Pattinaggio di velocità: tutto pronto a Heerenveen per i Mondiali sprint e allroundQuesta settimana, il Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) sarà teatro dell’edizione 2026 dei Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio velocità su pista lunga. Giovedì 5 e venerdì 6 saranno dedicati ai ... napolimagazine.com

Pattinaggio, Lollobrigida guida l’Italia ai Mondiali di velocità su pista lunga nei Paesi BassiL’Italia prenderà parte all’appuntamento con cinque atleti. Nei Mondiali Sprint gareggeranno Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Serena Pergher (Fiamme Oro) e ... lapresse.it

