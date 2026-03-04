Mondiali di calcio a rischio? I dubbi del presidente della Fifa

A poco più di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio 2026, il presidente della Fifa ha espresso dubbi sulla fattibilità dell’evento a causa di una crescente crisi geopolitica che coinvolge diverse nazioni. Il calendario dello sport internazionale si trova ora sotto pressione, con incertezze che alimentano interrogativi sulla possibilità di svolgimento regolare della competizione. La situazione rimane in costante evoluzione e ancora tutta da definire.

A poco più di tre mesi dall'inizio del Mondiale di calcio 2026, il calendario dello sport internazionale si ritrova improvvisamente intrecciato con una crisi geopolitica sempre più tesa. Mancano circa 100 giorni alla Coppa del Mondo organizzata tra Canada, Messico e Stati Uniti, mentre altri eventi di primo piano incombono sul calendario: la Finalissima tra Argentina e Spagna, prevista tra poche settimane, e il primo appuntamento stagionale del Gran Premio di Formula 1 in Bahrain. In questo scenario, la normalità dello sport appare sempre più fragile, compressa tra preparativi e timori. Le tensioni internazionali stanno già producendo i primi effetti concreti.

