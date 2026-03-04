Momento doloroso per Jessica Vella | Mi sono convinta di essere rotta poi sono rinata

Jessica Vella, ex concorrente del Grande Fratello e conosciuta per essere una delle gemelle Lidia e Jessica, ha condiviso sui social un periodo complicato della sua vita. Ha raccontato di aver creduto di essere “rotta” e di essere poi rinata, facendo riferimento a un momento molto doloroso che ha attraversato. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione dei follower, rivelando un passaggio personale di grande impatto.

In molti sicuramente si ricorderanno delle gemelle Lidia e Jessica Vella, in passato hanno partecipato al Grande Fratello ma da molto tempo sono lontane dalla tv. Sui social, dove aggiorna spesso i suoi fan, Jessica ha parlato a cuore aperto della sofferenza che si è ritrovata ad affrontare, per lei non è stato un periodo affatto semplice. Sul suo profilo Instagram ha raccontato: “Ho iniziato a fare questi video non per fare la vittima. Come mi e` stato ripetuto per tanto tempo. Li ho iniziati per non dimenticare”. L’ex gieffina ha aggiunto: “Per ricordarmi esattamente come mi sentivo quando piangevo in silenzio. Quando mi ripetevano: ‘sei troppo sensibile’, ‘sei pazza’, ‘e` solo colpa dei tuoi traumi’, ‘sei cattiva’, ‘sei bipolare’, ‘ti odio’, ‘stai zitta’, “fai schif'”, tutte parole che la facevano stare davvero male. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

