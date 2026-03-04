Molestie in Prefettura Chiesto il processo per l’ex funzionario

La Procura di Rimini ha richiesto il rinvio a giudizio di un ex funzionario della Prefettura, sospettato di aver molestato donne straniere. L’indagine si è concentrata su comportamenti ritenuti inappropriati da parte dell’uomo durante il suo incarico. La richiesta di processo è stata presentata in seguito alle indagini condotte dagli inquirenti. La vicenda riguarda un episodio che coinvolge diverse donne straniere.

La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio di un ex funzionario della Prefettura accusato di avere molestato donne straniere. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore, Davide Ercolani, condotta dalla squadra mobile della Questura di Rimini, era stata avviata la scorsa estate dopo la denuncia di una vittima che aveva deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine a seguito di due distinti episodi esposti nel dettaglio. Il pm ha quindi chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. Stando al quadro delineato dall’accusa, le vittime sarebbero donne di origine straniera che si erano rivolte al funzionario per pratiche burocratiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

