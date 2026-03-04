moar sponsor ufficiale della dolomiti energia basket trentino

Moar diventa lo sponsor ufficiale della Dolomiti Energia Basket Trentino. La realtà, nata nel cuore del Trentino, si è sviluppata nel tempo grazie a una visione dinamica e a valori familiari ben radicati. La collaborazione tra le due parti si concretizza in un nuovo sostegno per il team di basket, rafforzando il legame tra l’azienda e la comunità locale.

Moar rappresenta una realtà storica nata nel cuore del Trentino: una crescita resa possibile da una visione dinamica, radicata in valori familiari e orientata a rispondere alle esigenze del mercato con soluzioni complete. fondata a Trento nel 1976 dall'iniziativa di Luigi Moar, l'azienda è emersa dalla vendita della carta per evolversi in un partner affidabile nel settore delle forniture industriali e del packaging. Partita con una specializzazione nella carta e nella cancelleria, moar ha ampliato progressivamente la propria presenza, accompagnando lo sviluppo della clientela con servizi mirati e una visione orientata al mondo business. questo percorso ha portato l'azienda a consolidarsi come punto di riferimento per la grande distribuzione e per le imprese, offrendo competenza e affidabilità nel tempo.

