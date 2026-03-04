Il 29 marzo al Pasquino Art Center di Trastevere si terrà lo spettacolo MMERECANO SWING, un progetto che unisce l’italianità con lo swing americano, creando un repertorio musicale vivace, ironico e duraturo nel tempo.

Sul palco un quintetto affiatato e ricco di energia: Raffaella Monza (voce), Gianfranco Mauto (pianoforte), Vincenzo Misale (chitarra), Gigi Saletta (contrabbasso) e Alessio Sellitri (batteria). Insieme costruiscono un viaggio sonoro che attraversa la tradizione italo-americana e le grandi orchestre swing, mantenendo intatta un’energia contagiosa e una forte identità stilistica. Il repertorio rievoca lo spirito di artisti come Ray Gelato e Renato Carosone, fino ad aprirsi a interpretazioni contemporanee. Eleganza e ritmo, virtuosismo e leggerezza si fondono in uno spettacolo dinamico e coinvolgente. MMERECANO SWING è una serata dal fascino retrò e dall’energia viva, pensata per chi ama lasciarsi trasportare dal calore e dalla vitalità della musica suonata dal vivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

