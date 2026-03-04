Il 12 aprile al Pasquino Art Center di Trastevere si terrà l’evento MMERECANO SWING, un progetto musicale che unisce elementi italiani e swing americano. Durante la serata, si eseguiranno brani che riflettono questa contaminazione culturale, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente e spontanea. L’iniziativa mira a mettere in evidenza la collaborazione tra artisti e il mix di stili musicali.

Il 12 aprile al Pasquino Art Center di Trastevere va in scena MMERECANO SWING, un progetto che celebra l’incontro travolgente tra italianità e swing americano, dando vita a un linguaggio musicale brillante, ironico e senza tempo.Sul palco un quintetto affiatato e ricco di energia: Raffaella Monza (voce), Gianfranco Mauto (pianoforte), Vincenzo Misale (chitarra), Gigi Saletta (contrabbasso) e Alessio Sellitri (batteria). Insieme costruiscono un viaggio sonoro che attraversa la tradizione italo-americana e le grandi orchestre swing, mantenendo intatta un’energia contagiosa e una forte identità stilistica. Il repertorio rievoca lo spirito di artisti come Ray Gelato e Renato Carosone, fino ad aprirsi ad interpretazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Romatoday.it

White Band al Pasquino Art Center di TrastevereLa White Band ha calcato palchi non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, in location esclusive, partecipando a produzioni cinematografiche e...

Contenuti e approfondimenti su Mmerecano swing al Pasquino Art Center....

Discussioni sull' argomento Mmerecano swing al Pasquino Art Center di Trastevere; Mmerecano Swing: il ritmo italo-americano a Trastevere; Eventi a Roma nel weekend dal 27 febbraio al 1° marzo 2026.

White Band al Pasquino Art Center di Trastevere ift.tt/MA9DYrO x.com

Dopo vent'anni di abbandono, riapre il cinema "Pasquino" a Trastevere, trasformandosi in un nuovo spazio culturale. https://www.lacapitale.it/articolo/cinema-trastevere-pasquino-art-center #Roma #Lazio #Italia #Pasquino #cinema #architettura #arte #cultu facebook