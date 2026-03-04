Un missile iraniano inesploso è finito nelle campagne siriane, attirando l’attenzione di alcuni curiosi che si sono avvicinati senza apparente timore. L’oggetto, descritto come un monolite, si trova in un’area aperta e viene osservato da chi si trova sul posto, mentre le autorità non sono ancora intervenute ufficialmente. La presenza dell’oggetto ha suscitato interesse tra la popolazione locale e i passanti.

Roma, 4 marzo 2026 - Come un monolite misterioso è ammirato dai curiosi, che sembrano essere incuranti del rischio di un'esplosione. Infatti uno dei missili delle Guardie della Rivoluzione, lanciato come ritorsione all’attacco di Washington e Tel Aviv, è finito nelle campagne siriane, suscitando un po’ di preoccupazione e molta curiosità. Un missile iraniano inesploso caduto vicino al villaggio di Qazaljo, in Siria Il missile, che senza un'analisi ravvicinata si può pensare sia uno tra i principali missili iraniani come Sejil, Ghadr 110, Emad, Kheibarshekan e Shahab-3, si è schiantato non lontano dal villaggio siriano di Qazaljo, nella campagna di Qamishli, vicino al confine turco, oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Missile iraniano inesploso finisce nella campagne siriane. La curiosità vince la paura

