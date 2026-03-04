Missile iraniano abbattuto | la Nato salva la Turchia

Un missile balistico lanciato dall’Iran e rivolto verso lo spazio aereo turco è stato intercettato e distrutto dalle difese aeree della Nato nel Mediterraneo orientale. L’evento si è verificato nelle ultime ore, coinvolgendo le forze militari alleate nella protezione dei confini della Turchia. La Nato ha confermato l’intervento delle sue unità per prevenire eventuali conseguenze.

Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo turco è stato intercettato e distrutto dalle difese aeree della Nato nel Mediterraneo orientale. L’incidente, verificatosi dopo che il proiettile aveva attraversato i cieli di Siria e Iraq, non ha causato vittime o feriti secondo quanto riferito dal ministero della Difesa turco. L’Alleanza Atlantica ha confermato l’intervento delle proprie strutture difensive per neutralizzare la minaccia in tempo reale, dimostrando l’efficacia dei sistemi integrati. La Turchia, attraverso una nota ufficiale, ha ribadito la propria determinazione a rispondere a qualsiasi azione ostile futura, invitando al contempo le parti coinvolte a evitare misure che possano aggravare ulteriormente il conflitto regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

la #Turchia,membro #Nato, afferma di avere neutralizzato un missile iraniano. Che si fa Si attiva articolo 5 in difesa di paese attaccato Il conflitto si sta allargando nel caos,con migliaia di persone bloccate negli aeroporti del Golfo in Asia e sulle navi. x.com