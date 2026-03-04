Minicucci | 5 gol e rigore vincente per i playoff

Manel Minicucci, numero 10 dell’Atletico Ascoli, ha segnato un rigore decisivo contro il Chieti, portando il suo totale stagionale a cinque gol. La partita ha visto il giocatore contribuire con questa marcatura importante in vista dei playoff. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, consolidando il ruolo di Minicucci come uno dei punti di riferimento della squadra.

Manel Minicucci, il numero 10 dell’Atletico Ascoli, ha segnato un rigore decisivo contro il Chieti portando il suo bottino personale a cinque reti nella stagione. La squadra bianconera, attualmente quinta in classifica con 45 punti, vive una pausa di campionato che si concluderà domenica 15 marzo con la trasferta contro l’Unipomezia. L’attaccante romano-nato ma bilingue per nazionalità italiana e spagnola, non è solo un esecutore tecnico ma il simbolo della continuità: insieme a Sardo e Coppola, rappresenta uno dei tre pilastri presenti in tutte le ventisei gare disputate finora. Mentre il calendario si ferma brevemente, il messaggio lanciato dalla panchina è chiaro: godersi il successo attuale senza perdere di vista l’obiettivo finale dei playoff. 🔗 Leggi su Ameve.eu Diretta gol Serie A: Lazio Genoa 3-2, la decide il gol su rigore di Cataldi allo scadere!Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è... Coppola e Minicucci firmano il blitzATLETICO ASCOLI (3-4-2-1): Torregiani; Botrini, Alessandretti (1’st Borgarello Vitali), Bruni; Salustri (18’st Kunze), Carpani, Angiulli,... Tutto quello che riguarda Minicucci 5 gol e rigore vincente per i.... Discussioni sull' argomento Coppola sfortunato, Minicucci accende la luce: Sbrissa in modalità prime; Maio, Sbrissa e Minicucci firmano il tris; Atletico Ascoli, rimonta di cuore: Chieti battuto 3-1; L’Atletico Ascoli ribalta il Chieti: 3-1 e tre punti pesanti (Foto). Maio, Sbrissa e Minicucci firmano il trisATLETICO 3 CHIETI 1 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin (26’st Nonni); Carbone (40’st Gafuri), Forgione (22’st Didio), ... msn.com Atletico Ascoli la ribalta e vola: Chieti crolla 3-1 #AtleticoAscoli #ChietiAscoli #SerieDGironeF #Minicucci #Playoff #Bartolini #CalcioAbruzzo #Bianconeri #Neroverdi #Iommi facebook