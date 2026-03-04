Minaccia il vicino con bastone e cacciavite e gli distrugge l' auto | a processo

Un uomo di 44 anni, di nazionalità albanese, si trova davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver minacciato il vicino con un bastone e un cacciavite, oltre a danneggiare la sua auto. L’accusa comprende anche lesioni, mentre l’uomo è difeso dall’avvocato Barbara Romoli. La vicenda riguarda un episodio avvenuto recentemente.

L'uomo è accusato di minacce, lesioni e danneggiamenti aggravati a Perugia. Contestata anche la violazione del divieto di accesso ai locali pubblici Un albanese di 44 anni, difeso dall’avvocato Barbara Romoli, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di minacce, lesioni e danneggiamento. La Procura di Perugia sostiene che l’imputato “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciava un ingiusto e grave danno” a un uomo di 66 anni, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Michele Nannarone, “impugnando un cacciavite, arma impropria, e facendogli capire che lo avrebbe usato per ferirlo”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

