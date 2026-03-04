Un uomo di 60 anni è stato ammonito dopo aver rivolto minacce e insulti alla moglie. Secondo quanto riferito, avrebbe anche manifestato un comportamento prevaricatore, coinvolgendo il lancio di oggetti durante un episodio di tensione. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità che hanno adottato misure cautelari.

Ingiurie e minacce nei confronti della moglie, oltre ad un atteggiamento prevaricatore e lancio di oggetti. Un contesto di comportamenti violenti, oppressivi e minacciosi per il quale il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 60enne, di origine straniera, relativo a condotte di violenza domestica in danno della coniuge. Nell corso del tempo, l’uomo aveva posto in essere comportamenti violenti, oppressivi e minacciosi, tanto da rendere necessario l’intervento di personale delle forze di polizia per violenti discussioni e liti con la moglie. In una specifica circostanza, l’uomo aveva ingiuriato e minacciato la donna con conseguente intervento della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce e insulti alla moglie: ammonito 60enne

