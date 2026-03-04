Minacce di morte alla tennista Lucrezia Stefanini Binaghi | Fatto intollerabile

La tennista italiana Lucrezia Stefanini ha ricevuto minacce di morte durante il torneo di Indian Wells. La notizia è stata confermata dal direttore del torneo, che ha definito l'accaduto un episodio intollerabile. La polizia sta indagando sull'episodio e ha aumentato le misure di sicurezza. La giocatrice si trova attualmente in uno stato di shock, mentre le autorità cercano di risalire agli autori delle minacce.

(Adnkronos) – Minacce di morte per la tennista italiana Lucrezia Stefanini a Indian Wells. L'azzurra (eliminata nel primo turno delle qualificazioni del Wta 1000 americano) ha ricevuto messaggi minatori su Whatsapp da alcuni scommettitori, alla vigilia del match poi perso 4-6 6-4 6-4 contro Victoria Jimenez Kasintseva, raccontando l'episodio sui social: "Mi hanno scritto su Whatsapp al mio numero personale, inviato una foto di una pistola e mi hanno intimato di perdere. Conoscevano i nomi dei miei genitori e dove abito. Queste situazioni devono finire, non è giusto ricevere questo tipo di pressione per una partita. Nessuno mi impedirà di portare avanti la mia passione e non mi farò intimidire”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

