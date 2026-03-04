Minacce alla tennista Lucrezia Stefanini a Indian Wells | Mi hanno inviato la foto di una pistola

La tennista italiana Lucrezia Stefanini ha denunciato sui social di aver ricevuto messaggi intimidatori da alcuni scommettitori prima del suo match di qualificazione contro Victoria Jimenez Kasintseva a Indian Wells. Tra le comunicazioni, una foto di una pistola è stata inviata alla giocatrice, che ha condiviso l’accaduto online. La vicenda si è verificata poco prima della sconfitta nel torneo.

L’azzurra denuncia sui social i messaggi intimidatori ricevuti da alcuni scommettitori prima del match di qualificazione perso contro Victoria Jimenez Kasintseva. Il presidente della Federtennis Binaghi: “Fatto gravissimo e intollerabile”. Minacce di morte per la tennista italiana Lucrezia Stefanini durante il torneo di Indian Wells. L’azzurra, eliminata al primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 statunitense, ha raccontato sui social di aver ricevuto messaggi intimidatori da parte di alcuni scommettitori prima della partita poi persa contro Victoria Jimenez Kasintseva con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Secondo quanto riferito dalla giocatrice, le minacce sarebbero arrivate direttamente sul suo numero personale tramite WhatsApp. 🔗 Leggi su Sportface.it

