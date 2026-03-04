Mimosa Cross | domenica la 41esima edizione

Domenica 8 marzo si svolgerà ad Albinea la 41esima edizione della Mimosa Cross, una gara podistica che ogni anno richiama molti partecipanti della zona. L’evento si terrà nel centro della cittadina e coinvolgerà atleti di diverse età e livelli, pronti a sfidarsi su un percorso che attraversa le strade e le aree verdi del comune. La manifestazione si ripete da oltre quattro decenni e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di corsa.

Grande attesa ad Albinea per la 41esima edizione della Mimosa Cross. La gara podistica si terrà domenica 8 marzo. Si dividerà nella gara competitiva di 24 km con un nuovo percorso e due camminate non competitive di 12.1 e 5.2 km. Il ritrovo degli atleti sarà alle 7.30 in piazza Cavicchioni con partenza unica alle 9.15. I ristori collocati sul tracciato saranno tre a cui si aggiunge quello all'arrivo. Il tempo massimo di percorrenza, per essere inseriti nella classifica finale, sarà di 3 ore. La quota massima di partecipanti è fissata a 300 per la gara competitiva. Il pettorale si potrà ritirare anche il giorno stesso della manifestazione se le iscrizioni online non avranno raggiunto la quota massima.