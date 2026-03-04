Milano presidio No War al consolato Usa | Khamenei criminale ma libertà non arriva con i missili Lite tra i manifestanti

A Milano si è svolto un presidio contro la guerra davanti al consolato degli Stati Uniti, durante il quale alcuni manifestanti hanno criticato il leader iraniano, definendolo un criminale. La protesta ha visto anche un acceso scambio di opinioni tra i partecipanti, con alcuni che hanno sottolineato come la libertà non possa essere raggiunta attraverso l’uso dei missili.

"La libertà non arriva con i missili. Khamenei è un criminale, ma non possiamo festeggiare una guerra". Lo dicono gli studenti e le studentesse iraniane del movimento "Donna, vita, libertà" che hanno partecipato al presidio "No War" organizzato da Anpi Cgil e Arci sotto il consolato Usa di Milano. "Una piazza che dice no alla guerra" spiegano gli organizzatori che chiedono "il ritorno della diplomazia e del negoziato". In piazza si radunano un centinaio di persone. Ma le anime sono diverse. Poco dopo le 18 compaiono alcune sparute bandiere del regime islamico. Una presenza non gradita dagli organizzatori che si dissociano ricordando che "non è un presidio a favore del regime".

Guerra in Iran, tensione al presidio "No War" davanti al consolato Usa tra pacifisti e iraniani pro Scià

Proteste Iran a Milano, i manifestanti bruciano le foto di Khamenei sotto il consolato Usa

