Milano-Cortina 2026 i primi dati sull’impatto economico dei Giochi sono positivi

Da quifinanza.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi dati sull’impatto economico dei Giochi di Milano-Cortina 2026 sono stati rilevati attraverso i pagamenti elettronici effettuati durante il weekend di apertura. In questo periodo, la spesa nei territori coinvolti è risultata in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita significativa soprattutto tra i visitatori stranieri. Questi numeri indicano un incremento delle attività economiche legate all’evento.

I primi numeri sull’impatto economico di Milano-Cortina 2026 arrivano dai pagamenti elettronici. Nel weekend di apertura dei Giochi, la spesa nei territori coinvolti è cresciuta in modo netto rispetto allo stesso periodo del 2025, con aumenti rilevanti soprattutto tra i visitatori stranieri. Visa, sponsor ufficiale e unico circuito di pagamento utilizzabile negli spazi olimpici, ha diffuso un primo report basato sulle transazioni registrate durante il weekend del 6-7-8 febbraio 2026, confrontandolo con lo stesso weekend del 2025. Aumenta la spesa nel weekend di apertura. Secondo l’analisi di Visa Consulting & Analytics, nelle località coinvolte dai Giochi le transazioni dei titolari di carte Visa sono cresciute in modo consistente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

milano cortina 2026 i primi dati sull8217impatto economico dei giochi sono positivi
© Quifinanza.it - Milano-Cortina 2026, i primi dati sull’impatto economico dei Giochi sono positivi

Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026: costi e impatto economicoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Leggi anche: milano-cortina 2026, fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma “italia dei giochi”

Milano Cortina 2026: l’eredità dei Giochi Olimpici Invernali e l’impegno di Enel

Video Milano Cortina 2026: l’eredità dei Giochi Olimpici Invernali e l’impegno di Enel

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano Cortina 2026 i primi dati....

Temi più discussi: Milano Cortina 2026: un bilancio esaltante per i primi Giochi diffusi della storia; Milano Cortina 2026, l’impatto economico (e non solo) delle Olimpiadi invernali; Da Milano a Cortina, tutte le stelle dei Giochi Olimpici Invernali in ognuna delle città ospitanti; Israele - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026.

milano cortina milano cortina 2026 iLo sapevi? Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate oggiEcco le gare dei due giorni che precedono la cerimonia di apertura del 6 marzo a Verona, a cui non proprio tutti vogliono partecipare. menshealth.com

Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 4 marzoÈ tempo di dare il via ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 e gli atleti e le atlete italiani sono pronti a scendere in pista: scopri tutti gli appuntamenti della squadra italiana in programma ... olympics.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.