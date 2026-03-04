Milano-Cantù il ricordo del Covid | Di Giuliomaria e l' unico derby

Il derby tra Milano e Cantù nella stagione 2020-21 si svolse in circostanze inedite, caratterizzate dalla pandemia e dalla sua presenza come sfondo. Questa partita si distinse per la sua cornice particolare, diversa da quella delle edizioni precedenti, e rimane impressa come un episodio singolare di quella stagione.

derby milano-cantù inedito per la sua cornice e per le circostanze che lo accompagnarono, rappresentò una pagina unica della stagione 2020-21. In quel periodo la pandemia impose restrizioni e difficoltà logistiche che condizionarono il lavoro di entrambe le squadre, con una gestione della panchina particolarmente difficile e una programmazione destinata a incrociare gli impegni di calendario della squadra milanese in Eurolega. La partita si svolse in un contesto caratterizzato da assenze significative: lo staff tecnico risultò indisponibile e Frank Gaines risultò positivo, impedendo una normale gestione del gruppo. Nonostante si potesse rinviare l’incontro, la decisione fu di disputarlo per venire incontro alle esigenze di calendario di Milano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Milano-Cantù, il ricordo del Covid: Di Giuliomaria e l'unico derby Basket, Serie A: Milano fatica ma si prende il derby contro CantùDesio, 20 dicembre 2025 – Blitz dell’EA7 Emporio Armani Milano che sbanca Desio e fa suo il derby contro l’Acqua San Bernardo Cantù piegandola 94-89. Basket, Virtus Bologna-Brescia il big match della 12a giornata di Serie A. Derby ‘storico’ tra Cantù e Olimpia MilanoLa Serie A di basket si appresta ad affrontare nel weekend alle porte la dodicesima giornata della regular season 2025-2026, con un solo anticipo...