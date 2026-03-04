Milan vanno bene i Karetsas e gli André ma in Champions servono soprattutto le certezze

Il Milan si concentra sul calciomercato per rafforzare la rosa, puntando sui Karetsas e sugli André, mentre cerca di consolidare le proprie basi in vista della prossima Champions League. La squadra lavora per migliorare le proprie prestazioni e aumentare le possibilità di qualificazione europea, consapevole che in questa competizione sono fondamentali soprattutto le certezze e la solidità delle scelte.

Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione e domenica arriva una partita importantissima: a San Siro andrà in scena il derby di Milano contro l'Inter. Nonostante la stagione sia ancora lontana dalla sua fine si continua a parlare del calciomercato che verrà. Al momento le voci sul Diavolo vanno più verso profili giovani: si parla di Karetsas e André del Corinthians. Il primo classe 2007 e il secondo classe 2006. Due operazioni che sarebbero sicuramente importanti a livello economico: dalle cifre che circolano potrebbero servire 5060 milioni di euro solo per i cartellini. E' sicuramente molto importante investire sul futuro e sul talento e sia Karetsas che André sono giocatori di qualità importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pellegatti: “Il Milan ha preso André, ma ora certezze. Ecco le priorità di Allegri”Il Milan continua la sua stagione, ma pensa già ai possibili colpi di calciomercato.

Gabbia: L'operazione è andata molto bene! Ora sarò il primo tifoso del MilanMatteo Gabbia, difensore del Milan che è stato operato oggi di ernia inguinale, ha pubblicato un post su Instagram per aggiornare i tifosi sulle. tuttomercatoweb.com

Orlando sulle lacune del Milan: Gli manca una punta e in difesa ha grossi problemiMassimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: Ha i punti che merita. Ho abbastanza criticato il Milan perché ha avuto molta fortuna. E' stato bravo Allegri ... milannews.it

Bartesaghi o Estupinian per il derby di domenica Le ultime in casa Milan x.com

Bonny a disposizione contro il MIlan Le ultime facebook