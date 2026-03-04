Milan perché non hai preso un difensore a gennaio? Con Gabbia ko Allegri ha i centrali contati

A gennaio il Milan non ha acquistato un difensore, lasciando il reparto con Tomori, De Winter e Pavlovic disponibili. Con Gabbia infortunato, la rosa dei centrali si riduce ulteriormente. In assenza di nuove scelte, l’allenatore può affidarsi a Odogu, che finora ha giocato solo quattro minuti, o decidere di spostare Bartesaghi in difesa.

Presto o tardi, sarebbe dovuto succedere. Il Milan ha perso un difensore per un mese – Matteo Gabbia, ovviamente – e la matematica presenta il suo conto: Allegri al momento ha tre giocatori per tre maglie. Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic. Saranno loro a giocare il derby, sempre loro a tirare dritto: inseparabili, finché una squalifica o una contrattura non li separi. Che alternative avrebbe Allegri? Due, sostanzialmente. Promuovere David Odogu – minuti giocati in tutta la stagione di Serie A: 4 – oppure arretrare Davide Bartesaghi, con Pervis Estupinan esterno sinistro titolare. Ci fosse un’emergenza, barrare B: giocherebbe Bartesaghi, soluzione che il Milan ha già testato in stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

