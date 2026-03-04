Il Milan ha annunciato che Matteo Gabbia, difensore centrale nato nel 1999, è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico a Londra per un’ernia inguinale. La squadra si prepara a giocare il derby con De Winter, poiché Allegri ha pochi difensori disponibili in rosa. La situazione difensiva del club si presenta complessa a causa di questa assenza.

Ieri sera il Milan ha comunicato come Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, fermatosi nel riscaldamento di Milan-Parma un paio di settimane fa, sia stato operato a Londra dal professor Ernest Schilders per risolvere un problema di ernia inguinale. Intervento - svoltosi alla presenza del medico del Milan, Stefano Mazzoni - perfettamente riuscito. Gabbia, così come comunicato ancora dal Milan, dovrebbe rientrare in campo tra un mese. Il numero 46 rossonero, dunque, salterà sicuramente il derby contro l'Inter di domenica, poi la trasferta in casa della Lazio e il nuovo impegno interno del Diavolo contro il Torino. Potrebbe quindi rientrare in occasione della trasferta di Napoli, il primo weekend di aprile o, a 'San Siro', nella sfida contro l'Udinese nel fine settimana successivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, operazione per Gabbia: nel derby con De Winter. Allegri in difesa ha gli uomini contati

