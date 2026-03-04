Il centrocampista del Milan ha dichiarato che il sogno di vincere lo scudetto rimane vivo, ma il focus è sulla prossima partita. A pochi giorni dal derby, ha sottolineato che l’evento è sempre particolare, senza approfondire motivazioni o commenti su altri aspetti. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di SportMediaset, in vista del confronto tra le due squadre.

Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Inter, parla Ricci: «Il sogno Scudetto c’è ancora, ma pensiamo alla partita. Il derby è sempre…»

Ricci: “Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. L’obiettivo e il rapporto con Allegri”Samuele Ricci ha parlato a 'SportMediaset' del Milan di Allegri e del derby di domenica contro l'Inter.

Inter e Milan, è derby Scudetto: il calendario a confronto. Simile, ma con una differenzaL'Inter di Cristian Chivu guida la classifica del campionato di Serie A 2025-2026, attualmente, con 55 punti dopo 23 giornate; il Milan di...

Milan-Inter, Scudetto RIAPERTO Il vero FATTORE che può CAMBIARE tutto

Approfondimenti e contenuti su Milan Inter.

Temi più discussi: Milan-Inter, derby in campo e sul mercato: tutti vogliono Goretzka. Intanto il Napoli...; Cremonese-Milan (0-2), le pagelle: Pavlovic salva Allegri (7), Leao troppi errori (5); L’evento del panathlon. Il Premio Ciotti a Pippo Ricci il capitano dell’EA7; Cremonese-Milan, formazioni ufficiali: la scelta su Pulisic, Vardy, Leao, Ricci, Nkunku e Vandeputte.

Samuele Ricci parla del Derby con l’Inter e del suo sogno Scudetto con il MilanSamuele Ricci si racconta: aspirazioni, rapporto con Allegri, derby e vita fuori dal campo in vista del match contro l’Inter di domenica sera a San Siro. Il centrocampista del Milan, Samuele Ricci, è ... notiziemilan.it

Ricci verso Milan-Inter: Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon puntoA pochi giorni dal derby tra il Milan e l'Inter è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset il centrocampista dei rossoneri Samuele Ricci.. tuttomercatoweb.com

Bonny a disposizione per Milan-Inter: domani riposo, quindi rientro in gruppo venerdì @APaventi x.com

Si avvicina Milan - Inter, ma è sempre derby in famiglia Ricci con @eleonoraincardona #SportMediaset #Mediaset #Ricci #EleonoraIncardona #MilanInter facebook