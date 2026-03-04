Migranti la lista dei Paesi sicuri divide il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha votato sulla proposta di creare una lista dei Paesi di origine considerati sicuri all’interno dell’Unione. La decisione ha diviso le forze politiche dell’Europarlamento, con tensioni tra chi sostiene l’iniziativa e chi si oppone. La discussione ha visto un acceso confronto tra le diverse anime dell’istituzione, senza che siano stati annunciati cambiamenti immediati.

Il voto del Parlamento europeo sul provvedimento per l'istituzione di una lista dei Paesi di origine sicuri a livello di Unione europea ha acceso un duro scontro politico tra maggioranza e opposizioni. Dal fronte della Lega, l'eurodeputata Susanna Ceccardi rivendica il risultato come una vittoria politica: "C'è stata una maggioranza di centrodestra, nettamente, contro il tentativo della sinistra di bloccare questo importante provvedimento a difesa dei confini europei". Secondo Ceccardi, le nuove regole permetteranno di superare le lungaggini burocratiche: "Finalmente i richiedenti asilo a cui verrà rigettata la domanda potranno essere rimpatriati subito, senza attendere la sospensiva del procedimento".