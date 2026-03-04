Michele Prisco un messaggio più che attuale

Proseguono gli incontri della rassegna “Napoli città del dialogo e della mediazione del Mediterraneo” organizzata dalla fondazione Guida e da Biancamaria Sparano, che si sono affermati come un appuntamento stabile nel calendario culturale cittadino. La manifestazione si svolge a Napoli e coinvolge relatori e pubblico interessati alle tematiche di dialogo e mediazione nel contesto mediterraneo.

Mantenere in vita il ricordo di un autore è cosa senza dubbio encomiabile, ma ancora di più riuscire, come in questo caso, a cogliere le connessioni con la realtà dei nostri giorni. Un compito che non viene mai meno, anche a distanza di anni dalla prima pubblicazione, e che dalle pagine di "Figli difficili" emerge con chiarezza.