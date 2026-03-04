Durante gli Actor Awards, Michael B. Jordan ha ottenuto un premio, attirando l’attenzione anche di Viola Davis, la quale ha reagito in modo molto spontaneo e virale. La cerimonia ha mostrato momenti di emozione vera, che vanno oltre il semplice spettacolo, rivelando l’autenticità delle reazioni di chi partecipa. Questi attimi hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media presenti.

Ci sono momenti che trascendono il glamour delle premiazioni hollywoodiane. Istanti in cui la vernice patinata si screpola e appare l’umanità autentica, cruda, di chi ha lottato per arrivare dove si trova. La notte del primo marzo agli Actor Awards 2026 è stata una di quelle serate, quando Michael B. Jordan ha ricevuto il premio come Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione in Sinners. Ma prima ancora che l’attore trentanovenne potesse pronunciare una parola, è stata Viola Davis a rubare la scena. La pluripremiata attrice, incaricata di annunciare il vincitore della categoria, ha aperto la busta e letteralmente perso la mascella. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Michael B. Jordan vince agli Actor Awards: la reazione di Viola Davis è impagabile (ed è andata virale)

Actor Awards 2026: lo scossone che non ti aspetti. Sinners domina e Michael B. Jordan punta all’OscarA soli quattro giorni dalla chiusura delle votazioni per gli Oscar, gli Actor Awards 2026 (gli ex SAG Awards) hanno iniettato una dose massiccia di...

Maestrelli scopre in diretta che sfiderà Djokovic agli Australian Open e la sua reazione è impagabileFrancesco Maestrelli scopre in diretta TV di dover affrontare Novak Djokovic nel secondo turno degli Australian Open.

Tutti gli aggiornamenti su Actor Awards

Temi più discussi: Michael B. Jordan trionfa agli Actor Awards: è miglior attore per Sinners; Actor Awards, Sinners trionfa e si prepara per gli Oscar; Actor Awards 2026, ‘I peccatori’ ruba la scena; Michael B. Jordan sorprende e vince il premio come miglior attore agli Actor Awards 2026 per il doppio ruolo in Sinners.

Corsa all’Oscar, Sinners trionfa agli Actor Awards: premio per miglior castIl trionfo della saga di Ryan Coogler Sinners con Michael B. Jordan che batte Chalamet e punta dritto all'Oscar Il panorama cinematografico ... novella2000.it

Actor Awards 2026: I Peccatori vince il primo premio. Ecco tutti i vincitoriI Peccatori, un film sui vampiri ambientato nel Sud segregato, ha trionfato agli Actor Awards 2026 di domenica sera, vincendo il primo premio ... cinefilos.it

Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow durante gli Actor Awards 2026 facebook

Michael J. Fox a sorpresa agli Actor Awards 2026 rivela il dono più grande che ha ricevuto nella vita. Il video x.com