Un anticiclone africano sta portando sull’Italia temperature fino a 21 gradi, un valore che si avvicina a quelli tipici di metà primavera. Le temperature di inizio marzo, seppur alte, non sono del tutto inedite per il paese, ma il clima insolitamente mite richiama quello abituale di aprile. Le previsioni indicano che questa situazione continuerà nei prossimi giorni senza grandi variazioni.

Le previsioni meteo prevedono temperature fino a 20-21 gradi e anticipo di primavera. Nebbie al Nord e piovaschi al Sud. Venti gradi a inizio marzo se non sono un inedito per l'Italia, poco ci manca. Eppure questo clima insolitom che ricorda molto da vicino quello che di norma si registra ad aprile, non è un abbaglio destinato a concludersi molto presto perché per le previsioni meteo è destinato a durare. Secondo le analisi di Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, un robusto anticiclone sul Mediterraneo centrale sta respingendo le perturbazioni atlantiche, come fossero onde che si infrangono contro una diga invisibile. Sostanzialmente le correnti da ovest provano a entrare sul nostro Paese ma si infrangono contro un muro di alta pressione, venendo deviate verso l'Algeria dove si dissolvono.

Meteo, un anticiclonico africano porta un assaggio di primavera sull'Italia dove si registreranno temperature con punte di 21 gradi

Meteo, il primo assaggio di primavera: sole e punte di 17 gradi per tutta la settimanaL’arrivo dell’alta pressione sub-tropicale sull’Italia meridionale inaugura una fase di tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia.

Meteo, l’inverno sembra già finito. Sull’Italia arriva l’anticiclone Africano che porta 20 gradi in Pianura Padana e valanghe “primaverili” sulle AlpiAnticiclone Africano sull’Italia: fino a 9 gradi oltre la media, zero termico a 3200 metri e rischio valanghe marcato sulle Alpi.

