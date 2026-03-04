Meteo sabbia del deserto in arrivo verso l’Italia

Una nuova ondata di polveri desertiche sta per interessare l’Italia e alcune zone dell’Europa occidentale. La sabbia proveniente dal deserto si sta muovendo verso nord e sud, portando con sé particelle che potrebbero influenzare la qualità dell’aria nei prossimi giorni. Le previsioni indicano un aumento della concentrazione di polveri in diverse regioni del Paese.

Una nuova ondata di polveri desertiche è pronta a interessare l'Italia e una parte dell'Europa occidentale. Le prime avvisaglie si manifesteranno a partire da venerdì 6 marzo, quando si osserverà un iniziale aumento del pulviscolo in sospensione, destinato poi a intensificarsi nel corso delle ore successive. Il fenomeno trae origine da una vasta area di bassa pressione in formazione nel settore sud-occidentale del Mediterraneo. Questa struttura ciclonica sta favorendo il richiamo di masse d'aria provenienti dal Nord Africa, capaci di sollevare grandi quantità di sabbia e trasportarle verso latitudini più settentrionali. Le correnti di scirocco, alimentate dal minimo depressionario, convoglieranno progressivamente le polveri verso la penisola italiana, determinando cieli velati e un'atmosfera più opaca.

