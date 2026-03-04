Meteo Puglia | sole e nubi Previsioni e rischio Final Warming in Italia Cosa succede

In Puglia, il tempo si mantiene stabile con prevalenza di sole e qualche nuvola, mentre le temperature sono sopra la media stagionale. Nel frattempo, i meteorologi monitorano attentamente un possibile riscaldamento della stratosfera polare, un fenomeno noto come Final Warming, che potrebbe influenzare le condizioni climatiche in Italia nelle prossime settimane. La situazione resta sotto osservazione e non sono state annunciate variazioni immediate.

Mentre la Puglia si gode un clima mite sopra la media, gli occhi dei meteorologi sono puntati all'insù: un brusco riscaldamento della stratosfera polare potrebbe rimescolare le carte a fine mese. La situazione meteorologica generale è attualmente influenzata da un fenomeno complesso: il Final Warming. Si tratta di un'inversione dei venti in alta stratosfera che provoca un riscaldamento anomalo e repentino del polo. Secondo le analisi di Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia, questo "scossone" consiste in un aumento di decine di gradi che può destabilizzare il Vortice Polare, il gigante freddo che solitamente mantiene l’aria gelida confinata alle alte latitudini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

