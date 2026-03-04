Un sociologo ha commentato che l’uso di metal detector nelle scuole non serve a prevenire la violenza, perché le cause principali sono legate a disuguaglianze e isolamento. Secondo lui, misure repressive non affrontano i problemi di fondo e si rivelano inefficaci, poiché non considerano le dinamiche sociali che alimentano comportamenti aggressivi tra gli studenti.

L’affresco con Meloni sulle prime pagine dei giornali. Possibile che siamo veramente così tonti? Referendum, De Magistris per il No in un incontro a scuola. Valditara minaccia: “Sanzioni per istituti che violano la par condicio” Valditara: “Cura e decoro nelle scuole? Dovere degli studenti”. I sindacati: “Manca personale e poche assunzioni” Le scuole serali sono piene e fuori c’è la coda. Il preside emiliano: “Mancano spazi e docenti per i Cpia. Il ministero ci consideri” Sanchez replica a Trump e dà una scossa all’Ue: “In Iraq è iniziata così. No a un’obbedienza cieca e servile” Il premier spagnolo reagisce alla minaccia di tagliare i rapporti commerciali per il no all’uso delle basi militari: "Non saremo complici" Iran: Emirati e Qatar pronti al contrattacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Metal detector a scuola? Inutili. Classismo e disuguaglianze generano violenza”: l’intervista al sociologo Marco Romito

Metal detector a scuola? Bruzzone: “Non bastano, sono inutili senza educazione. Serve intercettare i segnali prima della violenza”La criminologa Roberta Bruzzone ha pubblicato un post su Facebook in cui analizza il fenomeno del senso di possesso tra i giovanissimi, definendolo...

Coltelli a scuola, l’assessore di Bologna: “I metal detector? Inutili. Il problema è la solitudine”Bologna, 1 febbraio 2026 – Giovani e giovanissimi che sempre più spesso cercano di far valere le proprie ragioni o impressione con l’uso di coltelli.

PRO o CONTRO il METAL DETECTOR nelle scuole ITALIANE #avventocivile #perte

Una selezione di notizie su Marco Romito.

Metal detector a scuola? Irrealizzabile. Dal tempo per i controlli alle zone scoperte, la testimonianza dei presidi di quartieri a rischioL’idea del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di predisporre metal detector nelle scuole dove venga fatta richiesta non passa al vaglio dei dirigenti scolastici. A classificare ... ilfattoquotidiano.it

Metal detector a scuola. Il parere della dirigente scolastica dei Licei Giovanni da San GiovanniLa circolare del MIM sul possibile utilizzo dei metal detector va intesa come uno strumento possibile di prevenzione nelle situazioni e nei contesti davvero gravi e complessi. Arezzo, 02 febbraio ... lanazione.it