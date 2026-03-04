meta quest potenzia il tracciamento delle mani con questa impostazione nascosta

Meta Quest 3 introduce una funzione nascosta chiamata Expanded Quick Actions, che permette di gestire direttamente dal palmo della mano diversi comandi durante l’utilizzo in realtà virtuale. Questa novità amplia le possibilità di interazione, facilitando l’accesso rapido a elementi essenziali sia nei giochi che nelle esplorazioni. La funzione si integra nelle interfacce moderne di Meta Quest 3, migliorando le modalità di controllo.

nel contesto della realtà virtuale, le interfacce moderne puntano a interazioni intuitive. per la Meta Quest 3, la funzione Expanded Quick Actions amplia i comandi disponibili direttamente dal palmo, offrendo una gestione rapida di elementi essenziali durante l'esperienza di gioco e di esplorazione. questo testo sintetizza cosa comprende tale funzione, quando risulta utile e come attivarla, con istruzioni pratiche e prive di elementi non supportati. la funzione Expanded Quick Actions aggiunge una serie di pulsanti al menu di sistema, facilitando operazioni comuni senza interrompere l'immersione. le azioni principali includono: questa combinazione di input permette di mantenere la concentrazione sull'esperienza, riducendo gli accessi manuali ai menù e agli elementi di controllo.

