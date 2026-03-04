Messina rilancia waterfront e rinascita urbana | approvata la progettazione della nuova terrazza panoramica

A Messina è stata approvata la progettazione di una nuova terrazza panoramica che mira a rilanciare il waterfront e la rinascita urbana. La città si prepara a creare un ampio spazio pubblico che unisce elementi della memoria storica con una visione più moderna e sostenibile, rafforzando così la propria identità di città aperta al mare e rivolta al futuro.

L’intervento da 25 milioni di euro finanziato dal Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 per riqualificare la Cortina del Porto con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici Messina rafforza la propria identità di città aperta al mare, moderna e sostenibile, e si prepara a costruire un nuovo grande spazio pubblico capace di coniugare memoria storica e visione futura. Tra gli ultimi provvedimenti adottati dalla giunta Basile, prima dell’efficacia delle dimissioni, c’è la delibera relativa al progetto strategico “Dalla Memoria al Futuro: terrazza panoramica e percorsi di rinascita urbana”, intervento cardine per la riqualificazione della Cortina del Porto e il rilancio del waterfront cittadino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

